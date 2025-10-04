Vargem vence mais uma na Liga Campineira de Futsal

A equipe Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul somou mais uma vitória na 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal. Na última segunda-feira, dia 26, o time derrotou o Amigos do Futsal, da prefeitura de Mogi Guaçu, por 4 a 1.

Os gols da equipe vargengrandense foram marcados por Fabrício e Miguel Canela, que balançou a rede 3 vezes, e foi eleito o craque da partida, disputada em Mogi Guaçu.

Sob o comando dos técnicos Fábio Fontão e José Robson Linos, o Binho, a equipe foi formada pelos jogadores Anthony Gabriel Pereira, Breno Caixeta, Bruno Eduardo da Silva Leopoldo, Cristopher Glen Guzman Labrada, Enzo Miguel Zucolau, Fabrício de Jesus Linos, Gabriel Lima Castoldi, Luís Eduardo Ramos Teodoro, Luís Gustavo Aires de Mello, Mateus Lemes Fernandes, Miguel Canela Gomes, Miguel da Silva Beneti e Rafael Paina Betti.

Próximos jogos

O time de Vargem recebe em casa, no dia 15, em partida a ser disputada no Centro Educacional Esportivo José Cortez, às 20h30, o Santa Bárbara D’Oeste. No dia 20 de outubro, também em Vargem, enfrenta o Esporte Clube Santa Sofia. No dia 7 de novembro, o time de Vargem vai a Paulínia, onde encara o Catadão F.C.