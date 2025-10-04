Outubro Rosa oferece exames e orientações para mulheres

O principal objetivo do Outubro Rosa é conscientizar e mobilizar a sociedade sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, buscando aumentar o acesso aos serviços de saúde e reduzir a mortalidade da doença. A campanha utiliza o laço cor-de-rosa como símbolo e se expandiu para incluir a prevenção de outros cânceres, como o de colo do útero.

A prefeitura de Vargem Grande do Sul deu início na última quarta-feira, dia 1º de outubro, à campanha Outubro Rosa 2025, com uma série de ações voltadas à promoção da saúde da mulher. Realizada ao longo de todo o mês, a iniciativa leva serviços gratuitos de prevenção e diagnóstico precoce a diversos bairros do município, com atendimento descentralizado promovido pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha está oferecendo testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, além de vacinação, realização de exames preventivos como o Papanicolau e orientações sobre o autoexame das mamas. Também serão feitos testes de glicemia e aferição da pressão arterial, reforçando o cuidado com a saúde integral das mulheres.

Em casos em que os profissionais identificarem nódulos mamários ou alteração no Papanicolau durante os atendimentos, as pacientes serão encaminhadas para avaliação médica com ginecologista, que definirá a conduta adequada para cada situação, garantindo o devido acompanhamento clínico.

Veja a programação para realização dos exames em outubro

No dia 1º, quarta-feira, os atendimentos foram realizados no CAM (Centro de Atendimento à Mulher) e no bairro Polar.

Já no dia 2 de outubro, quinta-feira, os atendimentos aconteceram nos bairros Santo Expedito, Polar e Santa Marta.

A programação seguirá no dia 7 de outubro, terça-feira com ações no posto do Nabil e Iracema.

No dia 8, quarta-feira, os serviços retornam ao CAM e ao posto da Vila Polar.

Já no dia 9, quinta-feira, as atividades contemplarão as regiões do São José, Paulista e Centro.

No dia 15, quarta-feira, os atendimentos serão no CAM, Jd. Dolores, Jd. São José e Paulista.

No dia 16, quinta-feira, as atividades voltam para o Centro e Jd. Santa Marta.

Já no dia 21, terça-feira, os atendimentos só acontecerão no Jd. Paulista.

No dia 22, quarta-feira, os serviços serão no CAM e na Vila Polar.

No dia 23, quinta-feira, os atendimentos voltam para o Jd. Santo Expedito e Jd. São José.

No sábado dia 25, os atendimentos seguem por toda cidade: CAM, Vila Polar, Nabil, Centro, Jd. Dolores, Jd. Santa Marta, Jd. São José, Jd. Santo Expedito, Jd. Paulista e Iracema.

Já no dia 28, terça-feira, os atendimentos serão no Nabil.

No dia 29, quarta-feira, os atendimentos voltam para o CAM, Vila Polar, Dolores, Jd. São José e Jd. Paulista.

E os acompanhamentos se encerram no dia 30, quinta-feira, no Centro e no Jd. Santa Marta.

A prefeitura reforça o convite para que todas as mulheres participem das ações em seus bairros e mantenham seus exames e vacinas em dia.