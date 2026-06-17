Motorock Fest espera reunir 2,5 mil pessoas em Vargem

A solidariedade, o motociclismo e o rock estarão novamente reunidos em Vargem Grande do Sul durante a terceira edição do Motorock Fest, que será realizada entre sexta-feira, dia 19, às 18h, e domingo, dia 21 de junho, no Recinto de Exposições. Promovido pelo Motoclube Ovelhas Negras, o evento tem caráter beneficente e deve atrair motociclistas de diversas regiões do país, além de moradores da cidade e visitantes da região.

Realizado pela diretoria do motoclube, presidido por Sérgio Mizael Custódio, com Fabrízio Vidale na direção, o festival conta com o apoio da Prefeitura Municipal e de parceiros da iniciativa pública e privada. A entrada será solidária, mediante a doação de três quilos de alimento, preferencialmente arroz ou feijão, ou um pacote de fraldas geriátricas. Os itens arrecadados serão destinados à Sociedade Humanitária, à APAE de Vargem Grande do Sul, ao Hospital de Caridade e ao Grupo de Apoio à Vida (GAVI).

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Fabrízio Vidale destacou que o evento foi concebido para os motociclistas, mas também para toda a comunidade. “É um evento feito de motociclista para motociclista, mas também chamamos toda a população e família vargengrandense para nossa festa”, afirmou. Segundo ele, a programação reunirá bandas de rock, exposição de motocicletas e triciclos, ampla praça de alimentação e bebidas comercializadas a preços acessíveis.

A expectativa da organização é receber cerca de 2,5 mil pessoas ao longo dos três dias. Como diretor regional da Federação dos Motoclubes do Estado de São Paulo (FMC), Fabrízio acredita que a participação de motoclubes será expressiva. “Teremos para distribuição 200 troféus, então esperamos esse ou até um número maior de motoclubes do Brasil todo visitando o nosso evento”, disse.

Além do caráter beneficente, o Motorock Fest também é apontado como um importante impulsionador da economia local. De acordo com Fabrízio, a presença de motociclistas e turistas movimenta diversos setores da cidade. “Todas essas motos que aqui virão terão que abastecer nos postos de gasolina, as pessoas ocupam hotéis, frequentam supermercados, bares e lanchonetes”, ressaltou.

A vereadora Giovana Carvalho também destacou a importância do evento para o município e agradeceu o apoio recebido para sua realização. Segundo ela, iniciativas como o Motorock Fest fortalecem a economia, impulsionam o turismo e valorizam a cultura local. Giovana agradeceu ainda o apoio do deputado estadual Roberto de Lucena, de Fabrízio Vidale e da diretoria do Motoclube Ovelhas Negras.

Para a realização desta edição, a organização contou novamente com o apoio da Prefeitura Municipal. Fabrízio explicou que a busca por recursos, parceiros e colaboradores é um dos principais desafios enfrentados ao longo dos meses de preparação. Ele também destacou o apoio obtido junto ao então secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, que contribuiu para a viabilização da estrutura e do palco do evento.

Segundo o diretor, o crescimento contínuo do Motorock Fest está ligado à organização, à qualidade das atrações e ao propósito solidário da iniciativa. “Por ser um evento solidário, muito bem organizado, com bandas muito boas, isso chama a irmandade motociclista”, afirmou. Ele também fez questão de lembrar o trabalho realizado por Neto Mazarini, já falecido, responsável por eventos que marcaram a história do motociclismo na cidade.

Ao convidar a população para participar, Fabrízio reforçou o caráter familiar da festa. “É um evento familiar. Venham prestigiar e praticar o ato de caridade, ajudando as entidades da nossa cidade. Tenho certeza de que todos terão uma experiência incrível e se surpreenderão com a nossa acolhida e receptividade”, declarou. Para os apaixonados pelas duas e três rodas, o convite foi direto: “Só venham. Nesses três dias, Vargem será a capital do rock do interior paulista”, disse.

A organização informa ainda que os visitantes que não levarem os alimentos ou as fraldas poderão adquirir kits no local pelo valor de R$ 20,00, recurso que também será integralmente revertido às entidades beneficiadas. Segundo o motoclube, a medida busca facilitar a participação de motociclistas que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para transportar as doações durante as viagens.

Fotos: Arquivo Gazeta/ Pessoal