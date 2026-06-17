Gente e Fatos

Mariana Ribeiro

Aniversariou na sexta-feira, dia 12, Mariana Ribeiro, recebendo o carinho do marido Diego, dos filhos Tereza Maria e Henrique Gabriel, demais familiares e amigos

Dr. Luiz Sérgio

O médico dr. Luiz Sérgio Vicente faz aniversário neste domingo, dia 14, quando recebe o carinho da esposa Maria Cecília, dos filhos Breno, Vitor e Lucas, das noras Bela e Nathália, dos netos Gabriel, Luiza, Pedro e João, demais familiares e amigos

Márcia Iared

A querida Márcia Ribeiro Iared ex-diretora de Cultura e Turismo, comemora o dom da vida neste sábado, dia 13 de junho

Maria Aparecida

Aniversariante na quinta-feira, dia 18, Maria Aparecida Ramos Scolari, será devidamente cumprimentada pelo marido Rubens, os filhos Mariana e Mário Augusto, a nora Carol, o genro Eduardo, e a Sueli

Nélson Vieira celebra 86 anos

O funcionário público aposentado, Nélson Vieira, celebra 86 anos de idade, na quarta-feira, dia 17, quando recebe o carinho dos filhos Denise, Davislei, Davi, Douglas, Denise e Daniela, dos netos, bisnetos e em especial da esposa Kátia

Lígia Ligabue

A jornalista Lígia de Paiva Ligabue editora do jornal Gazeta de Vargem Grande, aniversaria no dia 19, sexta-feira. Morando bem longe da família e de seus amigos, em Kalundborg na Dinamarca, a data será comemorada ao lado do marido Rafael e do filho Pedro. As mensagens seguem dos pais Fátima e Tadeu, das irmãs Helena, Sara e Fernanda, e dos sobrinhos Luca, Diego, Francisco e João

Prefeito de Itobi Maranata faz aniversário

Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, o prefeito de Itobi, Joaquim Maranata comemora a chegada de seus 69 anos de idade, sendo parabenizado pela esposa Joana, os filhos Marcos Alexandre, Ezequiel e Ageu, demais familiares, munícipes e todos os servidores da prefeitura Municipal

Jorge Rocha

Jorge da Rocha e Silva Filho comemora 49 anos, nesta segunda-feira, dia 15, junto a esposa Fernanda, os filhos Jorge Victor e Letícia, a sogra Clarice, demais amigos e familiares

Fábio Conte

Neste sábado, dia 13, o repositor de mercadoria Fábio Antônio Conte comemora a nova idade, quando recebe os parabéns dos irmãos Fabiana, Fagner e Victoria, dos cunhados Rodrigo, Marta e Kelvin, dos sobrinhos Maria Clara, Ana Carolina, Fabrício e Lara