Brasil volta a campo para enfrentar o Haiti na sexta

A seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira, dia 19, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O adversário é o Haiti, e a bola rola às 21h30, no horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos.

A seleção comandada por Carlo Ancelotti chega ao segundo compromisso do Mundial como ampla favorita. O Haiti é considerado o adversário mais acessível do Grupo C, e a expectativa é de uma vitória tranquila que aproxime o Brasil da classificação para a próxima fase. A Gazeta foi ouvir os vargengrandenses sobre o que esperam do jogo.

Gustavo Leandrini, 60 anos, acompanha o Mundial de perto e admite que chegou a desconfiar do desempenho do Brasil na Copa, mas mudou de ideia. “Até então eu não estava com muita esperança no Brasil não, mas eu estou vendo que está tendo melhoras e o Haiti já é um adversário inferior ao primeiro, pelo menos em questão de jogo”, observou.

Fotos: Reportagem

“Então a expectativa é de goleada, mas você sabe que futebol é gostoso por causa disso, não tem lógica né, cada jogo uma emoção diferente. Mas vamos ver o que vai dar, o Brasil é favorito, contra Haiti eu espero no mínimo uns 4 a 0”, afirmou. Para Gustavo, o melhor lugar para assistir os jogos é em casa, longe da agitação. “Eu gosto de assistir jogo do Brasil e do time que eu torço em casa, que não tem barulho, com minha família”, disse.

Viviani Barion, 42 anos, não esconde a paixão pelo futebol. “Eu sou apaixonada por jogos, então, sou suspeita, mas estou confiante que o Brasil vai fazer bonito não só contra o Haiti, mas contra todos os adversários”, declarou, apostando em 2 a 0. Como de costume, ela planeja acompanhar a partida com a família e amigos, e garante que este ano não será diferente.

Geisa Leandrini aposta em uma vitória brasileira por 2 a 1 e já tem o roteiro da tarde pronto. “Ah, eu acho que vai ser um jogo legal. A gente tá esperando vitória do Brasil e que venha pelo menos uns 2 a 1 pra gente ficar feliz. Vou ficar em casa com a família curtindo o jogo, eu, meu marido, o Gustavo, curtindo uma pipoca e torcendo muito”, contou.