Furto de televisão é registrado em Grama

A Polícia Militar de São Sebastião da Grama atendeu na madrugada do dia 26, às 2h30, uma ocorrência de furto em residência localizada no Centro.

Durante o atendimento, foi informado que uma televisão havia sido furtada por um familiar da vítima e vendida por valor abaixo do mercado. Após diligências, o suspeito foi localizado e admitiu o furto, confirmando a venda do equipamento a outras duas pessoas, que inicialmente negaram a compra, mas posteriormente confirmaram.

Com apoio de policiais de Divinolândia, o aparelho foi recuperado na residência de uma das envolvidas e reconhecido pela vítima. O suspeito foi preso por furto, enquanto os compradores responderam por receptação.

Todos os envolvidos foram conduzidos para registro da ocorrência. A vítima optou por não representar contra o autor do furto. Após os procedimentos, os suspeitos foram liberados.