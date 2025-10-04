Veículo furtado em Itobi é recuperado em Vargem

No dia 25 de setembro, às 17h40, durante patrulhamento pela Vila Polar, a Polícia Militar de Vargem localizou e recuperou um veículo que havia sido furtado em Itobi.

A equipe visualizou um automóvel VW Gol, ocupado por um indivíduo que foi abordado e identificado. Durante a ação, o suspeito confessou o furto do veículo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime e foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento para exame de corpo de delito.

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial, onde foi ratificada a prisão do autor e foi determinada a restituição do veículo à vítima. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.