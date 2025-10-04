No início da noite da terça-feira, dia 30 de setembro, a Polícia Militar de Itobi atendeu ocorrência de ameaça no Jardim Nova Itobi.
A vítima relatou que seu ex-companheiro a ameaçou de morte utilizando uma faca, caso mantivesse relacionamento com outra pessoa. O autor fugiu do local, mas foi localizado e detido em um terreno baldio próximo, com apoio policial.
Foi constatado que o homem estava descumprindo medida protetiva vigente. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Casa Branca, onde a prisão foi ratificada.
Em Itobi, homem é preso por descumprir medida protetiva
No início da noite da terça-feira, dia 30 de setembro, a Polícia Militar de Itobi atendeu ocorrência de ameaça no Jardim Nova Itobi.