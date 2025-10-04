Dois foragidos foram capturados em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul capturou dois foragidos na cidade na última sexta-feira, dia 26 de setembro.
De acordo com o informado pela PM, a primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h. O indivíduo detido era foragido do sistema prisional e foi localizado no Jardim Paraíso II.
Ele possuía mandado de recaptura ativo e, durante a abordagem realizada pela equipe policial, não foram encontrados objetos ilícitos. Devido à agitação apresentada, ele foi algemado para garantir a segurança e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para avaliação médica e, em seguida, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.
Poucos minutos depois, na Vila Santa Terezinha, a Polícia Militar localizou um homem que possuía mandado de prisão ativo por furto, com pena de dois anos a cumprir. Durante a abordagem, ele não possuía nada de irregular. O detido foi encaminhado ao PPA para avaliação médica e, posteriormente, apresentado no Plantão Policial, onde também permaneceu preso.

