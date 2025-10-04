PM prende homem por violência doméstica

Na madrugada de 1º de outubro, a Polícia Militar atendeu ocorrência de violência doméstica no Jardim Santa Martha, em Vargem Grande do Sul.

No endereço indicado pelo Copom, o homem foi flagrado pelos policiais ameaçando a ex-companheira com um pedaço de pau em frente à residência. O suspeito foi contido, algemado e conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para exame médico, sem lesões aparentes.

Posteriormente, foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a prisão foi ratificada pelo delegado de plantão e ele permaneceu detido.