Polícia registra encontro de cadáver no Dolores

Na noite de 1º de outubro, quarta-feira, a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul, após denúncia de forte odor proveniente de uma residência no bairro.

No local, com apoio do Corpo de Bombeiros, a equipe encontrou o corpo de um homem, em avançado estado de decomposição na sala da residência. A perícia técnica foi acionada para os procedimentos cabíveis e o corpo foi removido pela funerária Nova Aliança.

A residência ficou sob responsabilidade de uma vizinha, uma vez que nenhum familiar foi localizado naquele momento. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial competente para investigação.