Furtaram 30 kg de favo de mel de propriedade em Vargem

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul foi acionada na noite de quinta-feira, dia 2 de outubro para atender uma ocorrência de furto em uma propriedade rural da cidade.

Ao chegarem no local, a vítima relatou aos policiais que foram danificadas três colmeias e subtraídos aproximadamente 30 quilos de favos de mel. Após vistoria na área e nas vias de acesso, nenhum suspeito ou veículo foi localizado.

O caso foi encaminhado ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência conforme determinação da Secretaria de Segurança Pública.