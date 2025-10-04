Comandante da 4ª Cia. da PM visita prefeitura de Vargem

O novo comandante da 4ª Companhia da qual o Pelotão da PM de Vargem faz parte, 1º tenente Pires, foi recepcionado no gabinete do prefeito Celso Ribeiro. Foto: Reportagem

O 1º tenente PM Pires, atual comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar, sediada em Espírito Santo do Pinhal, visitou esta semana o gabinete do prefeito Celso Ribeiro. Ele assumiu recentemente o comando da Companhia, responsável pelo policiamento militar das cidades de Pinhal, Vargem Grande do Sul, Aguaí e Santo Antônio do Jardim e foi se apresentar ao prefeito municipal.
O II Pelotão da Polícia Militar de Vargem, atualmente está sob o comando do 2º sargento Márcio Henrique da Costa, que é vargengrandense e já comandou o Pelotão local em 2022. No gabinete, além do prefeito Celso Ribeiro e o vice Guilherme Nicolau, também estavam presentes os vereadores Antônio Sérgio da Silva e Amarildo Guimarães de Figueiredo (Ratinho) e os diretores jurídicos Márcio Mengali e Marco Barion.

