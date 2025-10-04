GCM Alves se aposenta

Depois de mais de três décadas de serviços dedicados à Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, o servidor público municipal GCM Paulo Sérgio Alves conquistou sua aposentadoria.

Com uma trajetória de 33 anos na corporação, Alves faz parte do grupo dos primeiros membros da guarda, que iniciou suas atividades em Vargem em 1992. Durante esses anos, a GCM é reconhecida pela população como órgão imprescindível na proteção do patrimônio público e na segurança preventiva do município. Seus agentes também desempenham papel essencial no atendimento à comunidade em áreas como saúde, combate a incêndio e no resgate em casos de acidentes.

Seu último dia de atuação foi a terça-feira, dia 30 de setembro. Colegas tanto da GCM, quanto de toda prefeitura, e membros da sociedade vargengrandense agradeceram a dedicação de Alves e parabenizaram pela aposentadoria.