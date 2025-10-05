Fieis vão a Aparecida

Um grupo de 36 vargengrandenses devotos de Nossa Senhora Aparecida aproveitaram o feriado municipal de 26 de setembro, quando foi celebrado o aniversário de Vargem Grande do Sul, para irem em peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Para chegarem à Basílica, os fiéis da Loja Maçônica Renascença II, seguiram pelo Caminho da Fé até Aparecida. Eles decidiram antecipar a peregrinação para homenagear a Padroeira do Brasil, cujo dia é celebrado no domingo, dia 12.

O farmacêutico Alexsandro Simões, membro do Grupo, foi entrevistado pela TV Vanguarda, afiliada da Globo na região de Aparecida, e comentou que aproveitaram o feriado de aniversário da cidade e seguiram de carro para o Santuário para a manifestação de fé à Padroeira do Brasil, evitando também a aglomeração de fiéis comum nos dias mais próximos ao 12 de outubro.