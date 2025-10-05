Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Antônio Bartalini Sobrinho, aos 79 anos de idade, no dia 26 de setembro. Residia na Vila Polar; deixou a esposa Zoraide Ronqui Bartalini; os filhos Júlio e Solange; nora; genro e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Mauro Rosa, conhecido por Pú, aos 41 anos de idade, no dia 26 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza, deixou os irmãos Marcos, Mariane e Marcelo; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Misurini Sartori, conhecida por Cidinha aos 78 anos de idade, no dia 27 de setembro. Residia no Centro, deixou o marido José Luiz Sartori; os filhos Conceição e Júnior; nora e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Francisco Romão, conhecido por Índio pintor, aos 76 anos de idade, no dia 27 de setembro. Residia no Jardim Dolores; deixou a esposa Aparecida Dutra Romão; os filhos Fernando, Fernanda e Fábio; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sônia Gomes de Oliveira Ferreira, aos 52 anos de idade, no dia 27 de setembro. Residia no Jardim Fortaleza; deixa o marido Orlando Miguel Ferreira; os filhos Lucas, João Pedro e Vitória. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a professora Sônia Nogues, aos 74 anos de idade, no dia 28 de setembro. Residia no Centro; era viúva de Francisco Roberto Rodrigues; deixou os filhos Daniela, Ariane e Francisco; genros; noras; netos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida Pedrilho Morgado, aos 87 anos de idade, no dia 28 de setembro. Residia no Jardim São Luís; era viúva de Jorge Morgado; deixou as filhas Solange, Rosângela e Roseli; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Aparecida de Paula Silva, conhecida por Cidinha, aos 68 anos de idade, no dia 28 de setembro. Residia na Vila Santana; era viúva de Donizete Roberto da Silva; deixou os filhos Adilson e Lúcia; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rovilson Macarini, conhecido por Show, aos 56 anos de idade, no dia 29 de setembro. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a mãe Teresa; a esposa Simoni; o filho Kauan e os irmãos Robson e Luana. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Renato Francisco, conhecido por Renatinho, aos 59 anos de idade, no dia 30 de setembro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Carlos Barros Silva. Aos 62 anos de idade. Residia no Jardim Dolores; deixou irmão. Seu sepultamento foi realizado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Moacir José dos Santos, o Moacir da geladeira, aos 75 anos de idade, no dia 2 de outubro. Moacir residia no Centro, deixou a esposa Magali Crochi dos Santos, e as filhas Fernanda e Juliana. Seu sepultamento foi realizado no dia 3, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Antônio Vieira da Silva, o Toninho Vieira, aos 74 anos de idade, no dia 3 de outubro. Antônio residia no Jardim Dolores, deixou a esposa Irene de Fátima Raimundo da Silva, os filhos Eliana, Márcio e Vívian, netos e bisnetos. Seu velório está sendo realizado no Cemitério da Saudade, e seu sepultamento será neste sábado, às 10h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Edmary de Lourdes Braz, aos 64 anos de idade, no dia 26 de setembro. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Marili de Fátima Vasconcellos Scolari, aos 60 de anos de idade. (Esposa do Ademir Scolari). Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.