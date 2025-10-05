Camila Marcelino participou de desfile da L’Oréal

A criadora de conteúdo digital Camila Marcelino, especializada em cabelo cacheado, saúde capilar e autoestima, participou do Le Défilé L’Oréal Paris, em São Paulo, na segunda-feira, dia 29. Essa foi a primeira vez que a L’Oréal Paris, parceira oficial da Paris Fashion Week, celebrou o Le Défilé – desfile que marca a abertura da semana de moda parisiense – com experiências inéditas no Brasil, que reforçam o empoderamento feminino, a força cultural e a diversidade do País. O evento foi realizado no Palácio dos Cedros e teve a transmissão do Le Défilé de Paris.

Representatividade

À Gazeta de Vargem Grande, Camila, que também desenvolve o projeto “Diário da Noiva”, onde divide com o público os preparativos para o seu casamento, falou sobre a participação no evento. “Foi uma das experiências mais marcantes da minha caminhada. Eu senti na pele a força da representatividade e o quanto a beleza negra merece estar ocupando todos os espaços. Ver meu cabelo, minha cor e minha história sendo celebrados naquela passarela foi muito mais que moda: foi resistência, inspiração e orgulho. Eu saí de lá com o coração cheio e a certeza de que quero que cada menina cacheada e crespa olhe pra mim e saiba que também pode ocupar esse espaço, vivendo seus sonhos com o cabelo natural, com a sua essência e a sua beleza real”, afirmou.

Camila, que é filha de Cristiane Rosa Marcelino e Ilson Carlos Camilo, destacou que a repercussão de sua participação no evento tem sido positiva. “Minha família e amigos festejaram e se alegraram comigo”.

Carreira

Ela contou que há 4 anos trabalha com produção de conteúdo digital e há um mês deixou um emprego formal para se dedicar a essa carreira. Perguntada sobre o que a motivou a seguir essa atividade, ela destacou seu objetivo de elevar a autoestima feminina. “Foi a minha facilidade em me comunicar por trás das câmeras e desejo de trabalhar com minha imagem e ver mulheres como eu amando e aceitando sua própria beleza”, contou.

Assim, em seu perfil no Instagram, o @kmila_marcelino, ela fala sobre beleza negra, autoestima e aceitação. “Mostrando na prática que o cabelo natural é lindo, forte e versátil. Meu maior objetivo é inspirar meninas cacheadas e crespas a passarem pela transição capilar sem medo, acolhendo o processo, e a assumirem seu cabelo natural com orgulho”, disse.

“Meus planos para o futuro vão muito além do presente que estou vivendo. Quero continuar crescendo como criadora de conteúdo, sendo referência em beleza negra, cabelo cacheado e transição capilar, inspirando meninas cacheadas e crespas a se reconhecerem lindas com seu cabelo natural. Também estou estudando e me dedicando a aprimorar minha carreira, porque acredito que conhecimento abre portas e fortalece a forma como compartilho minha mensagem. No lado pessoal, vivo a alegria de organizar meu casamento para 2026, um sonho que me enche de expectativas boas e me motivou a criar o diário da noiva para mostrar cada etapa desta jornada. Meu maior propósito é unir tudo isso: vida, carreira e essência, para deixar um legado de representatividade, autoestima e amor-próprio”, afirmou Camila.