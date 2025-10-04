Semana da Pessoa Idosa foi celebrada em Vargem Grande do Sul

Entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro, Vargem Grande do Sul promoveu a Semana da Pessoa Idosa, com uma programação voltada ao bem-estar, saúde e valorização da terceira idade. A iniciativa, que teve apoio dos departamentos de Cultura, Saúde, Esporte, Ação Social e do Grupo Idade Feliz, concentrou grande parte das atividades no Centro de Convivência da Pessoa Idosa Haydée e Antônio Longuini Neto, antigo Clube Vargengrandense, referência no acolhimento desse público.

A semana contou com exibição do filme Candinho, de Mazzaropi, na Biblioteca Municipal, palestra da geriatra dra. Marina sobre prevenção de quedas e riscos da automedicação, além de orientações sobre vacinação.

No dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, houve atividades físicas, lúdicas e o “Abraço de 5 segundos”. No dia seguinte, foram realizados estandes de serviços e orientações, com aferição de pressão e glicemia, jogos sobre direitos da pessoa idosa, troca de livros e dança circular.

O encerramento, no dia 3, foi conduzido pelo Grupo Idade Feliz, reforçando o protagonismo dos idosos e a importância de políticas públicas voltadas a eles.

Fotos: Prefeitura Municipal