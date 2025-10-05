Ex-alunos da Etec falam sobre entrada no mercado de trabalho

As inscrições para o vestibulinho dos cursos gratuitos que a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza oferece para o ano que vem, tiveram início em setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos de ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, informática para internet, linguagem e suas tecnologias, nutrição e dietética e qualidade.

Os alunos podem escolher tanto os cursos diurnos, como também os noturnos e os dados estão à disposição pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. São ofertadas 120 vagas durante o dia e mais 120 à noite. Principal escola de formação técnica em Vargem Grande do Sul, a Etec tem se destacado pela formação educacional e técnica dos seus alunos e a rápida absorção deles pelo mercado de trabalho.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns ex-alunos da Etec, que relataram suas experiências não só durante os estudos, como também a importância que eles tiveram para que pudessem encontrar trabalho no município.

Dentre os entrevistados, está Kauan Henrique Alves Varola. Para ele, a escolha por uma formação técnica foi um divisor de águas na sua vida. Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, ele compartilhou sua trajetória desde os primeiros dias na instituição até sua inserção no mercado de trabalho, ressaltando a importância do conhecimento adquirido e do apoio recebido ao longo do caminho.

Logo nas primeiras semanas de aula, foi informado pela coordenação da Etec de que havia empresas procurando estagiários. Na época desempregado, ele prontamente enviou seu currículo e, em poucos dias, já havia sido chamado para entrevistas em grandes empresas. “A Etec me incentivou e ajudou, não me deixou com nenhuma dúvida. Desde o começo foram muito claros e prestativos”.

O estágio, segundo ele, foi um marco fundamental em sua trajetória. Atualmente ele trabalha como auxiliar de escritório na Morandin Industrial e Comercial. Kauan reconhece que essa vivência na Etec foi determinante para que pudesse conquistar seu espaço.

Outra ex-estudante que deu seu depoimento, foi Lais Gabriela da Silva Lindolpho, que relembrou a trajetória iniciada na Etec, onde cursou Administração em 2023, e destacou a importância do ensino técnico para entrada no mercado de trabalho.

Para Lais Gabriela, moradora de Vargem Grande do Sul, a dificuldade de encontrar o primeiro emprego foi superada com o apoio da formação técnica recebida na Etec local. Em entrevista ao jornal, a ex-aluna compartilhou sua trajetória, desde o início no curso de Administração em 2023, até a efetivação como auxiliar administrativa na empresa STI Rastreamento.

Também o ex-aluno Matheus Leite Alves dos Santos falou da importância da formação técnica, do apoio dos professores e da vivência no estágio para sua efetivação na Cox Bioenergia.

O jovem viu sua trajetória profissional na área de tecnologia começar a se concretizar ainda durante o curso de Técnico em Informática, iniciado no primeiro semestre de 2022. Na entrevista concedida à Gazeta de Vargem Grande, Matheus compartilhou como a experiência na instituição foi fundamental para sua formação pessoal e profissional, além de abrir portas importantes para o mercado de trabalho.

Desde os primeiros contatos com a tecnologia, ainda nos tempos da internet discada e dos monitores de tubo, Matheus sentia afinidade com o universo digital. “A área da tecnologia sempre teve um espaço crucial e importante na minha vida”, conta. Por isso, a decisão de ingressar na Etec veio como uma escolha natural, motivada pelo desejo de se profissionalizar em um campo que já lhe era familiar e despertava interesse desde a infância.

As histórias compartilhadas pelos ex-alunos da ETEC Centro Paula são exemplos de vontade e determinação, vinculadas a um bom histórico escolar. É o caso também da ex-aluna Wiliane Ilhéos Domingues, da turma de Recursos Humanos de 2016 a 2017, que compartilhou sua trajetória profissional iniciada com estágio conquistado durante o curso técnico.

Formada pela primeira turma do curso técnico em Recursos Humanos, Wiliane viu na instituição uma oportunidade de recomeçar profissionalmente. À época, havia acabado de se desligar do primeiro emprego e atuava como autônoma. A decisão de se inscrever na ETEC mudou o rumo de sua carreira.

O estágio, que à época parecia apenas um passo inicial, foi determinante. “Com o tempo, a empresa passou a me conhecer, e eu também pude mostrar meu potencial. Foi um processo de construção, degrau por degrau. Hoje, sou responsável por toda a área de Recrutamento & Seleção e Benefícios da Cox Energy”, afirmou ao jornal.

As entrevistas dos ex-alunos poderão ser lidas na sua totalidade nas redes sociais do jornal Gazeta de Vargem Grande.