Sicredi Dexis comemora 40 anos e entregou 5 apartamentos

Associada de São Sebastião da Grama foi uma das premiadas durante a celebração de aniversário com apartamento no valor de R$ 500 mil

A Sicredi Dexis celebrou seus 40 anos com um grande evento realizado no dia 25 de setembro, reunindo cerca de 7 mil pessoas em Maringá-Pr e nas 112 agências da cooperativa de crédito no Paraná e em São Paulo. A festa foi transmitida ao vivo pelo YouTube e teve como ponto alto a revelação dos ganhadores dos cinco imóveis avaliados em R$ 500 mil cada, totalizando R$ 2,5 milhões em prêmios.

A cerimônia foi marcada por emoção, surpresas e reconhecimento à trajetória da cooperativa. Em Maringá, cidade onde foi fundada a instituição, estiveram presentes autoridades, presidentes de cooperativas e representantes do Sistema Sicredi. O presidente da Sicredi Dexis, Wellington Ferreira, destacou o significado do momento. “Hoje é um dia de orgulho e gratidão. É um momento extremamente importante e de reconhecimento a todos os que ajudaram na construção desta história”.

São Sebastião da Grama

A professora aposentada Silvia Pereira de Mello Moussi do município de São Sebastião da Grama foi uma das ganhadoras do apartamento de R$ 500 mil. “A ficha ainda não caiu. Me pediram para participar do evento e, como moro em frente à agência, não tive como negar o convite, mas jamais poderia esperar por isso. Minha primeira reação foi ligar pra minha filha para contar a novidade”,

Marina Andrade Toniato, que gerencia a agência de São Sebastião da Grama também se sentiu premiada. “Como gerente sinto que é muito importante devolver para a comunidade a confiança depositada na instituição e nada melhor que um prêmio como esse para mostrar como somos relevantes para a comunidade em que estamos inseridos”, disse a gerente que assumiu o cargo há dois meses.

Presidente da Associação dos Autistas de São Sebastião da Grama, Mauricio Aparecido Barbosa, agradeceu muito a ajuda que irá receber por ter sido a entidade indicada pela ganhadora do apartamento. “É um reconhecimento importante pois ainda somos pequenos, mas esse é um valor que irá contribuir muito com o acolhimento psicólogo e terapêutico que oferecemos para as mais de 40 crianças atendidas”, informou.