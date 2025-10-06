Marina Lima lança seu livro no Instituto Federal

O livro Notas da Mamãe Morrente, escrito pela vargengrandense Marina Lima, será lançado no próximo dia 10 de outubro, sexta-feira, durante uma roda de conversa que será realizada no Instituto Federal, de São João da Boa Vista. No evento, também será lançado o livro Cidadão, de Ricardo Pecego, de Espírito Santo do Pinhal, que participará da roda de conversa com Marina. A mediação será feita pelo professor Paulo Iannini.

Marina e Ricardo vão compartilhar as suas trajetórias como escritores, discutir a importância da interlocução e de encontrar (e reconhecer) os mestres ao longo da jornada, trarão um panorama da literatura independente no Brasil e como jovens escritores e aspirantes a escritores podem manifestar as suas vozes.

O evento é realizado pelo Projeto Extensão Direitos Humanos, Artes e Ciências do Instituto Federal.

Obra

Em seu livro Notas da Mamãe Morrente, Marina Lima relata toda a sua dor, seus questionamentos e a busca por um sentido diante do sofrimento inenarrável ao perder seu filho Leon, com apenas 3 anos de idade. Na obra, Marina expõe sua fragilidade e fortaleza, seu processo de luto e como ressignificou muitos conceitos e lugares para encontrar alento e honrar Leon com seu amor imenso de mãe, que desafia a finitude da vida e transborda em suas palavras. É possível adquirir o livro na página da Editora Reformatório na Internet, pelo endereço: https://editorareformatorio.com.br/notas-da-mamae-morrente/p