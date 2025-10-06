Editorial: O perigo da “TV nas mãos” e a perseguição virtual

Vivemos em um tempo em que a informação circula em alta velocidade e a tecnologia permite que qualquer pessoa tenha uma espécie de “televisão na palma da mão”. É o que vem acontecendo em Vargem Grande do Sul e em tantas outras localidades brasileiras. Redes sociais, aplicativos de vídeo e transmissões ao vivo transformaram cidadãos comuns em repórteres instantâneos, com alcance potencialmente global. Isso seria, em teoria, uma conquista democrática. Mas a realidade nem sempre é tão positiva.

O problema surge quando pessoas muitas vezes sem a devida formação jornalística, utilizam essas ferramentas para perseguir, difamar ou manipular a imagem de terceiros. O fato de alguém se colocar como “informante” ou “jornalista amador” não garante responsabilidade. Muito pelo contrário: a confusão entre opinião, denúncia e perseguição pessoal tem provocado danos reais a pessoas, instituições e à própria credibilidade do jornalismo.

A gravidade desses excessos ficou evidente esta semana com o caso envolvendo a vereadora Vanessa Martins, que segundo denúncias feitas pelo Ministério Público, teria sido vítima de perseguição e ameaças, o que levou a Juíza da Comarca a conceder medidas restritivas ao acusado, que ficou proibido de contatar a parlamentar ou as testemunhas, de frequentar o local de trabalho da vereadora e de se aproximar dela a menos de 200 metros, com pena de prisão, em caso de descumprimento das determinações.

O processo também prevê a fixação de um valor mínimo de indenização por danos morais, em virtude da violência psicológica narrada pela vítima, o que reforça a seriedade das condutas que configuram assédio e ameaça no ambiente digital. Essas medidas não são exageros, mas respostas necessárias para proteger a integridade física e moral da vítima.

O exercício da atividade jornalística exige conhecimento técnico, apuração rigorosa, verificação de fontes e compromisso com a verdade. Quando alguém que não possui essa formação se arvora a divulgar acusações ou apontar “culpados” nas redes, ultrapassa limites éticos e legais, expondo indivíduos a constrangimentos e riscos reais. Liberdade de expressão não é sinônimo de licença para perseguir ou ameaçar.

Os excessos cometidos nesses espaços digitais chamam a atenção para a urgência de reflexão coletiva: como equilibrar o direito de falar com a responsabilidade de informar? Como garantir que ferramentas que deveriam democratizar a informação não se tornem instrumentos de abuso? A resposta passa por educação digital, consciência cívica e respeito às normas que regem o jornalismo sério.

O episódio alerta para o perigo das redes sociais quando usadas para intimidação e difamação. Nem toda informação compartilhada é notícia; nem toda “TV nas mãos” é jornalismo. A responsabilidade ética deve sempre superar a impulsividade digital.