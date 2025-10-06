Ex-aluna da Etec Lais Gabriela da Silva Lindolpho fala sobre entrada no mercado de trabalho

As inscrições para o Vestibulinho dos cursos gratuitos que a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza oferece para o ano que vem, tiveram início em setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos de ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, informática para internet, linguagem e suas tecnologias, nutrição e dietética e qualidade.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns ex-alunos da Etec, que relataram suas experiências não só durante os estudos, como também a importância que eles tiveram para que pudessem encontrar trabalho no município.

ETEC abriu portas para jovem conquistar estabilidade profissional na área administrativa

Lais Gabriela da Silva Lindolpho relembra a trajetória iniciada na Etec, onde cursou Administração em 2023, e destaca a importância do ensino técnico para entrada no mercado de trabalho.

Ingressar no mercado de trabalho pode ser um desafio para muitos jovens, especialmente diante da competitividade e da falta de experiência. Para Lais, moradora de Vargem Grande do Sul, essa etapa foi superada com o apoio da formação técnica recebida na Etec local. Em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, a ex-aluna compartilhou sua trajetória, desde o início no curso de Administração, em 2023, até a efetivação como auxiliar administrativa na empresa STI Rastreamento.

Atualmente cursando Técnico em Recursos Humanos, Lais vê no ensino técnico uma ferramenta fundamental para a construção de uma carreira sólida. “Foi muito produtivo, me fez evoluir como pessoa e profissional”, contou. Ela destacou, ainda, o impacto das aulas de planejamento empresarial, que a ajudaram a desenvolver habilidades de organização e tomada de decisões com mais consciência.

Segundo a jovem, foi por meio da Etec que ela teve a oportunidade de ingressar no seu primeiro trabalho na área administrativa. O processo começou com o envio de currículo à empresa STI Rastreamento. Após ser chamada para uma entrevista, foi aprovada e iniciou como estagiária. “Depois fui para o setor administrativo e fui efetivada”, relatou.

Durante sua formação, Lais teve contato com conteúdos que considera fundamentais para o dia a dia profissional. Aprender sobre organização e finanças, segundo ela, foi um dos pontos mais importantes do curso. “Foi através dele que obtive mais conhecimentos”, afirmou ao Jornal Gazeta de Vargem Grande.

Além das competências técnicas, a ex-aluna destacou que a proatividade e a organização foram qualidades que desenvolveu ao longo da formação e que fizeram diferença no ambiente de trabalho. “Sim, me deu estabilidade”, completou, ao falar sobre a importância da base educacional adquirida.

Mesmo já inserida no mercado, Lais mantém o desejo de seguir se especializando. Ela pretende realizar mais cursos técnicos, principalmente na área de negócios, eixo com o qual mais se identifica. Apesar da rotina intensa, ela acredita que a jornada vale a pena. “Que continuem, não desistam. É cansativo, mas satisfatório”, aconselha aos atuais e futuros alunos da Etec.

Ao refletir sobre os desafios que enfrentou, Lais também apontou uma diferença marcante entre a vivência na Etec e outras instituições: a falta de acesso à informação. “Na Etec eu tinha mais acesso às informações”, destacou, ressaltando o papel fundamental que a escola teve em sua formação e nas oportunidades que surgiram a partir dela.

Para Lais, a Etec não foi apenas um passo na sua formação acadêmica, mas a ponte que lhe permitiu alcançar estabilidade profissional e dar os primeiros passos rumo a uma trajetória promissora.