Painel: Lei de arborização

Deputado Rafa Zimbaldi visita Vargem

Na tarde desta sexta-feira, 3 de outubro, o deputado estadual Rafa Zimbaldi visitou Vargem Grande do Sul e esteve no gabinete do prefeito Celso Ribeiro, acompanhado do vice-prefeito Guilherme Nicolau, vereadores e diretores municipais.

Durante o encontro, foram discutidos temas de interesse da população, com destaque para a saúde mental de crianças e adolescentes e a crescente preocupação com os crimes cibernéticos.

Rafa Zimbaldi colocou-se à disposição da cidade para viabilizar recursos e trazer profissionais especializados para palestras de orientação. Na ocasião, também foi anunciado o repasse de um valor ao município para aplicação nas áreas discutidas.

Moção de louvor

O vereador Vagner Gonçalves Loiola apresentou uma Moção de Louvor ao jornal Gazeta de Vargem Grande pelos 44 anos de fundação. “Congratulamo-nos e manifestamos nossos votos de louvor e apreço pelos 44 anos de fundação e relevantes serviços prestados à comunidade local.

Desde sua criação, em 1.981, a Gazeta de Vargem Grande tem se destacado como um dos mais importantes veículos de comunicação da cidade, pautando-se pela ética jornalística, compromisso com a verdade e promoção da cidadania.

Ao longo dessas mais de quatro décadas, o jornal tem desempenhado um papel fundamental na informação da população, valorização da cultura local, fiscalização dos poderes públicos e incentivo ao debate democrático, consolidando-se como uma referência na imprensa regional.

Este marco de 44 anos é motivo de orgulho para toda a comunidade, sendo fruto do trabalho dedicado de seus fundadores, jornalistas, colaboradores e de todos aqueles que contribuíram para a sua trajetória.

Assim, expresso por meio desta Moção, reconhecimento e gratidão ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, desejando vida longa e que continue cumprindo com excelência sua missão de informar, educar e contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade”, se expressou o vereador na sua Moção de Louvor que será apreciada pelos demais vereadores na próxima sessão.

A direção do jornal agradece a iniciativa do vereador Vagner Gonçalves Loiola, o conhecido Bilu, do partido Solidariedade.

Lei de arborização

O vereador Serginho da Farmácia esteve esta semana no gabinete do prefeito Celso Ribeiro para solicitar que o Executivo elabore uma lei que determina que o cidadão só obtenha o Habite-se após o plantio de uma ou mais árvores em frente seu imóvel. O prefeito acenou positivamente com a proposta do vereador e solicitou que o mesmo procure a Secretaria Geral para a elaboração da referida lei.