Classificados

Grupo melhor idade de Grama esteve em São José do Rio Pardo
O grupo da melhor idade de São Sebastião da Grama, esteve em São José do Rio Pardo para participar da confraternização dos grupos da melhor idade. A interação entre grupos de diferentes municípios amplia o convívio social e proporciona vivências...
Projeto visa tornar Pe. Donizetti Herói da Pátria
A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 24 de setembro, durante a 23ª reunião extraordinária da Comissão de Cultura, o Projeto de Lei nº 2.078/2025, de autoria do deputado federal Jonas Donizetti (PSB-SP), que propõe...
Asfalto já é realidade em trechos da nova vicinal
A Estrada Vicinal Giordano Fagan, que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca, já começou a receber a capa asfáltica em alguns de seus trechos, conforme apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande no local....