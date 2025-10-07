Paulo Basílio vence Campeonato de Ferrageamento

Realizado entre os dias 26 e 28 de setembro, o 4º Campeonato de Ferrageamento reuniu ferradores de todo país em Araguari (MG). Na categoria Aberta, que reúne os mais experientes e qualificados profissionais da área, o campeão foi o vargengrandense Paulo Basílio, que venceu a disputa pelo segundo ano consecutivo.

Segundo os organizadores do campeonato, os competidores tiveram que mostrar muita técnica, velocidade e paixão pelo ofício em cada detalhe do trabalho. O desempenho de Paulo foi elogiado pelos realizadores do campeonato. “Seu trabalho como ferrador é sinônimo de dedicação, profissionalismo e respeito aos cavalos. Você faz a diferença nessa profissão tão essencial, garantindo o conforto e o desempenho dos animais. Que venham muitas outras vitórias. Reconhecimento mais que merecido”, trouxe a postagem dos organizadores.

Em entrevista para a divulgação do campeonato realizada após a conquista, Paulo comentou sobre o resultado. “Perdemos um tempinho pra descobrir as medidas, mas no final deu tudo certo”, disse o campeão, que afirmou estar satisfeito com a conquista. “Estou feliz demais. Agrega demais no dia-a-dia, né? Desde a preparação do casco, até o ferrageamento, acabamento”, afirmou.