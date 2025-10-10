Centro de Judô realiza torneio interno e festa para garotada

O Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul realiza neste sábado, dia 11, seu II Torneio Interno de Judô, em comemoração ao Dia das Crianças, que será celebrado neste domingo, dia 12, a partir das 9h.

Na data, além da presença de todos os senseis dos projetos Sociais Jita Kyoei, os judocas receberão medalhas e certificados. Haverá ainda cachorros-quentes, sorvetes, doces e muito mais para os participantes.

Matrículas

Pais e responsáveis que desejem que suas crianças iniciem na pratica da modalidade, podem matricular seus filhos no judô Jita Kyoei, no Centro de Excelência de Judô, à rua Sete de Setembro, nº 117. Já são 120 judocas inscritos.

O Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul fica ao lado do Conselho Tutelar, próximo à Avenida Evelyn.