Dia das Crianças na Paróquia de Sant’Ana

Por
Gazeta
-
Programação terá muita brincadeira na Praça da Matriz

Uma manhã repleta de brincadeiras, alegria e vivência em comunidade está planejada para este sábado, dia 11, durante o evento Diversão na Casa da Vó Sant’Ana, preparado pela Paróquia de Sant’Ana para este dia 12 de outubro, quando se celebra o Dia das Crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida.
As atividades estão previstas para acontecerem entre as 9h e as 11h, na Praça da Matriz de Sant’Ana, organizadas pela equipe da Catequese Paroquial e Infância e Adolescência Missionária – IAM.11

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui