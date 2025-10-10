Dia das Crianças na Paróquia de Sant’Ana

Uma manhã repleta de brincadeiras, alegria e vivência em comunidade está planejada para este sábado, dia 11, durante o evento Diversão na Casa da Vó Sant’Ana, preparado pela Paróquia de Sant’Ana para este dia 12 de outubro, quando se celebra o Dia das Crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida.

As atividades estão previstas para acontecerem entre as 9h e as 11h, na Praça da Matriz de Sant’Ana, organizadas pela equipe da Catequese Paroquial e Infância e Adolescência Missionária – IAM.11