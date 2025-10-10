Neste domingo tem Espaço Evelyn para a criançada

O tradicional Espaço Evelyn será realizado neste domingo, dia 12, quando se comemora o Dia das Crianças. O evento, realizado pelo Departamento de Cultura e Turismo, acontecerá na Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, próximo à Praça da Bíblia, a partir das 9h.

A festa para as crianças de Vargem Grande do Sul é uma homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Evelyn foi responsável por organizar, durante alguns anos, uma ação social voltada aos meninos e meninas da cidade, promovendo momentos de alegria, brincadeiras e distribuição de brinquedos nesta data tão especial.

A tradição foi mantida por seus pais e um grupo de voluntários, que realizaram o Espaço Evelyn, que cresceu a cada edição e que agora tem o apoio dos Departamentos de Cultura e Turismo, Esportes e Lazer e Ação Social da Prefeitura Municipal.

Durante o evento, as crianças poderão se divertir nos brinquedos infláveis e atividades esportivas, além de poder comer cachorro quente, batata frita, pasteis, suco, sorvete, algodão doce e pipoca.