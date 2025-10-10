Festa de Aparecida tem missas, procissão e quermesse

Final de semana terá gincana para crianças, celebração de missas, carreata de fuscas e procissão

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul, vem realizando desde o início de outubro, sua programação especial, com novena, celebrações e uma quermesse festiva, em homenagem à Padroeira do Brasil, que tem seu dia celebrado neste domingo, dia 12.

As festividades começaram no dia 3, com a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida. O tema central será “Com Maria, mãe da esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida”. Neste sábado, dia 11, às 8h30, haverá gincana para as crianças na praça da igreja. E às 18h30, o pregador será o pároco pe. Antônio. Com o tema “Com Maria, ser família dos devotos, peregrina da esperança”. Às 20h, será realizada uma carreata com fuscas, com a imagem da mãe Aparecida.

Dia de Nossa Senhora

Neste domingo, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a celebração segue durante todo o domingo, com o tema “Maria, mãe do povo brasileiro, mãe da esperança”. A programação começa às 5h, com a missa com o pregador pe. Tiago, da paróquia Sant’Ana. Às 7h, será celebrada a missa e procissão de Nossa Senhora Aparecida, com o pregador pe. Gilberto, vigário da paróquia.

Às 10h, a missa será celebrada pelo pe. Antônio, e o pregador será o Ir. Rodrigo (Deus Proverá). Às 11h00 haverá a bênção dos cavaleiros, e às 12h, a procissão dos motociclistas. Já às 12h15, serão realizados os batizados. No horário do almoço, está previsto um bingo. Às 15h, será realizada a consagração a Nossa Senhora Aparecida.

Haverá ainda missa às 16h, e o pregador será o pe. Richard, Reitor de Teologia. Às 18h, será a missa de encerramento e procissão, com o pregador pe. Antônio, pároco de Nossa Senhora Aparecida.

Quermesse

A tradicional quermesse da Igreja Aparecida segue na noite deste sábado, dia 11 e no domingo, dia 12, a quermesse começa às 8h e segue o dia todo.

Próximo final de semana

Na sexta-feira, dia 17, haverá o leilão virtual, através do Facebook da Paróquia. No sábado, dia 18, será celebrada missa às 18h30, e a partir das 19h30, haverá o show de prêmios no Centro Pastoral Padre Donizetti. Dia 19, domingo, as missas seguem como de costume, às 7h e 9h. Às 8h terá o Pedal da Padroeira. Já às 18h, será realizada a missa de Santa Filomena.

Na sexta-feira, dia 24, às 19h30, será realizada live e sorteio de brinde dos envelopes no Facebook da Paróquia. No dia seguinte, missas às 18h30 na igreja Santo Expedito e às 19h na Aparecida.

Encerrando o mês de outubro, no dia 26, domingo, haverá missas às 7h e 9h e serão entregues os pedaços de bolo de Nossa Senhora Aparecida às 8h e 14h, no centro Pastoral. Às 17h será realizado o Concerto Orquestra de Câmara Vereda Cultural de Águas da Prata. A missa de encerramento da Festa da Padroeira de 2025 será às 18h.

Fotos: Paróquia Nossa Senhora Aparecida