Ex-aluno da Etec Matheus Leite Alves dos Santos fala sobre entrada no mercado de trabalho

As inscrições para o Vestibulinho dos cursos gratuitos que a Escola Técnica Estadual (Etec), do Centro Paula Souza oferece para o ano que vem, tiveram início em setembro e seguem até o dia 3 de novembro. Na Etec de Vargem Grande do Sul, são ofertadas vagas para os cursos técnicos de ensino médio com habilitação profissional de técnico em administração, informática para internet, linguagem e suas tecnologias, nutrição e dietética e qualidade.

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande entrevistou alguns ex-alunos da Etec, que relataram suas experiências não só durante os estudos, como também a importância que eles tiveram para que pudessem encontrar trabalho no município.

Matheus Leite Alves dos Santos destaca a importância da formação técnica, do apoio dos professores e da vivência no estágio para sua efetivação na Cox Bioenergia.

A escolha por um curso técnico pode ser um divisor de águas na vida de muitos jovens. Foi o que aconteceu com Matheus Leite Alves dos Santos, ex-aluno da ETEC de Vargem Grande do Sul, que viu sua trajetória profissional na área de tecnologia começar a se concretizar ainda durante o curso de Técnico em Informática, iniciado no primeiro semestre de 2022. Em entrevista ao Jornal Gazeta de Vargem Grande, Matheus compartilhou como a experiência na instituição foi fundamental para sua formação pessoal e profissional, além de abrir portas importantes para o mercado de trabalho.

Desde os primeiros contatos com a tecnologia, ainda nos tempos da internet discada e dos monitores de tubo, Matheus sentia afinidade com o universo digital. “A área da tecnologia sempre teve um espaço crucial e importante na minha vida”, conta. Por isso, a decisão de ingressar na ETEC veio como uma escolha natural, motivada pelo desejo de se profissionalizar em um campo que já lhe era familiar e despertava interesse desde a infância.

Durante o curso, Matheus relata que a experiência foi enriquecedora não apenas pelos conhecimentos técnicos adquiridos, mas também pela convivência com colegas e professores. “Desde a integração dos alunos até as atividades em geral, tudo foi positivo para minha formação. Isso não seria possível sem a equipe de docentes”, destaca. Ele faz questão de não apontar apenas um nome entre os professores que o marcaram, preferindo homenagear todos os que passaram por sua formação: “Cada um tinha suas próprias características e todos estavam ali para nos ensinar com dedicação.”

Um dos momentos decisivos durante sua passagem pela ETEC foi a oportunidade de estágio. A vaga surgiu de forma inesperada, em uma aula ministrada pelo professor Carlos Milan, que comentou sobre uma posição aberta na área de TI na empresa em que trabalhava, a Cox Bioenergia Agroindústria Ltda. Apesar da insegurança inicial, Matheus decidiu se candidatar. “Naquele momento tive coragem. Confesso que a princípio tive um pouco de medo, pois após um período de dificuldades pessoais as coisas estavam começando a fazer sentido”, relembra.

O estágio, segundo ele, foi um ponto de virada. Com apoio e orientação dos professores da ETEC e a convivência com colegas de trabalho dispostos a ensinar, Matheus conseguiu aplicar na prática o que aprendia em sala de aula. “Ainda existem pessoas boas que estão dispostas a te ajudar sem egocentrismo”, ressalta, agradecendo especialmente a Carlos Augusto Milan, José Guilherme Bortolotti, Ramon Camilo Peres e Rodrigo Hernandes Borges, profissionais que, segundo ele, foram fundamentais nesse processo.

A vivência no estágio não apenas reforçou seu interesse pela área, como também o preparou para uma efetivação. Hoje, Matheus segue na Cox Bioenergia como Técnico de Suporte ao Usuário. Para ele, a experiência foi crucial para entender melhor as dinâmicas do mercado e o leque de possibilidades dentro da tecnologia. “A profissão tem várias ramificações e isso nos dá muitas oportunidades”, comenta.

As habilidades desenvolvidas na ETEC continuam sendo úteis em sua rotina. Além dos conhecimentos técnicos, Matheus destaca o valor das soft skills: “Resiliência, boa comunicação, proatividade, empatia. É essencial saber se colocar no lugar do usuário. Para quem vive a tecnologia todos os dias, algo simples pode ser assustador para quem está do outro lado.”

Questionado sobre a preparação oferecida pela ETEC, Matheus é enfático: “A grade curricular e os professores experientes nos dão clareza sobre o caminho a seguir no mercado de trabalho.” Ele reconhece que a formação técnica foi um diferencial no currículo, mas vai além: “Me impulsionou. A ETEC não apenas preparou, mas me deu uma base sólida para conquistar meu espaço.”

Desde sua saída da instituição, Matheus sente que amadureceu profissionalmente. “Ganhei novas perspectivas, aprendi a aplicar o conhecimento de forma prática e objetiva. Isso me ajudou a ganhar confiança”, afirma. Além disso, as amizades feitas durante o curso continuam presentes em sua vida, reforçando o impacto positivo da experiência educacional.

Como conselho aos alunos que ainda estão na ETEC, Matheus deixa uma mensagem de perseverança. “Se você tem a oportunidade de estudar e buscar conhecimento, não desista. Faça disso uma chance de se tornar um grande profissional, independente da carreira que escolher.”

Hoje, Matheus já deu mais um passo em sua formação: está cursando uma graduação em Redes de Computadores e não pretende parar por aí. “Quero continuar me desenvolvendo, me desafiando e contribuindo cada vez mais com o mercado da tecnologia”, planeja.

Ao olhar para trás, ele tem certeza de que, se pudesse escolher novamente, optaria pela ETEC mais uma vez. “Ela me trouxe retorno não só profissionalmente, mas também em termos humanos. Foi um marco na minha vida.”

A história de Matheus Leite Alves dos Santos é, ao mesmo tempo, pessoal e representativa. Em meio a tantas incertezas que cercam o início da vida profissional, sua trajetória mostra como a educação técnica de qualidade, aliada ao esforço individual e ao apoio de uma rede de profissionais dedicados, pode transformar realidades e abrir caminhos promissores.