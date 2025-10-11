Atletas de Vargem conquistam medalhas em Campinas

A equipe de atletismo de Vargem Grande do Sul esteve no sábado, dia 4, participando da fase regional do Pró Atletismo 2025, competição da Secretaria Estadual de Esportes, para crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, realizada na Pista de Atletismo do Centro Esportivo de Alto Rendimento em Campinas. Conforme o professor Állison Miguel Escudero, os atletas de Vargem tiveram um desempenho bastante positivo na competição.

O atleta Matheus Pereira conquistou a medalha de bronze no arremesso de peso. Já Luís Miguel Martins ficou com a medalha de bronze no salto em altura. Cauã Sirqueira foi medalha de bronze na prova dos 1.500 metros rasos e Lavínia de Paula conquistou a medalha de ouro nos 1.500 metros rasos e nos 400 metros rasos.

Com essas medalhas, Lavínia está classificada para a final estadual da competição, prevista para acontecer em dezembro, em Sertãozinho, nas duas provas.

Os atletas são orientados pelo professor Állison Miguel Escudero, que agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal e do Departamento de Esportes, do diretor André Leone e toda equipe.