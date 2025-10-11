Time de futsal recebe novos uniformes

O time Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul, que está disputando a 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal, recebeu nesta semana, novos uniformes com a patrocinadora do grupo, a empresa Raio de Sol.

Os jogadores deverão usar os novos uniformes na próxima partida da competição, considerado um dos torneios de mais alto nível técnico do Estado. O jogo será contra o time Esporte Clube Santa Sofia, nesta terça-feira, dia 15, em Vargem Grande do Sul, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, a partir das 20h15.

A equipe de Vargem já soma duas vitórias no torneio, uma contra o Guarani de Campinas, por 5 a 3 e uma contra o Amigos do Futsal, da prefeitura de Mogi Guaçu, por 4 a 1.

O time de Vargem conta com os jogadores Anthony Gabriel Pereira, Breno Caixeta, Bruno Eduardo da Silva Leopoldo, Cristopher Glen Guzman Labrada, Enzo Miguel Zucolau, Fabrício de Jesus Linos, Gabriel Lima Castoldi, Luís Eduardo Ramos Teodoro, Luís Gustavo Aires de Mello, Mateus Lemes Fernandes, Miguel Canela Gomes, Miguel da Silva Beneti e Rafael Paina Betti. Além dos atletas, a equipe técnica formada por Fábio Fontão, José Robson Linos, o Binho e Paulo Rodrigo Linos, também recebeu novos uniformes.