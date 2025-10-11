Os atletas vargengrandenses Anderson Luís Fonseca Pirola, Rodrigo Francisco Alves e Leonardo Fermoselli Moneda representaram Vargem Grande do Sul com destaque na competição Mountain Experience, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas (MG).
O evento reuniu muitos competidores de várias cidades da região e contou com dois dias de provas intensas, que testaram o condicionamento físico e a resistência dos participantes. As disputas foram divididas em quatro categorias e incluíram exercícios de levantamento de peso, provas de ginástica, desafios de cardio e até uma corrida de 5 km, exigindo versatilidade e preparo dos atletas.
O trio de Vargem Grande do Sul fez bonito na categoria Scaled Masculino, uma das mais disputadas da competição, conquistando um excelente terceiro lugar entre os inscritos.
Equipe de Vargem no crossfit sobe ao pódio em Poços
Os atletas vargengrandenses Anderson Luís Fonseca Pirola, Rodrigo Francisco Alves e Leonardo Fermoselli Moneda representaram Vargem Grande do Sul com destaque na competição Mountain Experience, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas (MG).