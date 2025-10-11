Equipe de Vargem no crossfit sobe ao pódio em Poços

Os atletas vargengrandenses Anderson Luís Fonseca Pirola, Rodrigo Francisco Alves e Leonardo Fermoselli Moneda representaram Vargem Grande do Sul com destaque na competição Mountain Experience, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro, no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas (MG).

O evento reuniu muitos competidores de várias cidades da região e contou com dois dias de provas intensas, que testaram o condicionamento físico e a resistência dos participantes. As disputas foram divididas em quatro categorias e incluíram exercícios de levantamento de peso, provas de ginástica, desafios de cardio e até uma corrida de 5 km, exigindo versatilidade e preparo dos atletas.

O trio de Vargem Grande do Sul fez bonito na categoria Scaled Masculino, uma das mais disputadas da competição, conquistando um excelente terceiro lugar entre os inscritos.