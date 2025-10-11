Atleta de Vargem disputa o Kim Mollo de natação

Neste final de semana, dias 11 e 12 de outubro, será disputado o Troféu Kim Mollo 2025, competição da Federação Aquática Paulista (FAP) em Mococa, na Associação Esportiva Mocoquense. O torneio é considerado um dos mais importantes de formação e revelação da natação paulista, reunindo os melhores nomes das categorias de base. Na disputa entre as regiões da federação, o vargengrandense Felipe Ferreira de Oliveira, 16 anos, está entre os competidores.

O estudante e atleta vargengrandense vem se superando e melhorando seu desempenho nos principais estilos, assim como no seu nado medley, baixando seu tempo em mais de 13.89 segundos, batendo seu tempo em 2.26.45 segundos.

Ele é um dos três atletas da Sociedade Esportiva Sanjoanense (SES) convocados pela FAP para representar o clube no torneio. Ele vai disputar pela categoria Juvenil 2, as provas 100 metros estilo borboleta, 100 metros nado peito, 200 metros medley e 4×50 Medley (nadando o borboleta). Também foram convocados pela Esportiva os atletas Lorenzo Magalhães Gazola (Infantil 1) e Kauê Cardoso Rodrigues (Petiz 2). Os três são treinados pelos professores Fernando Ferrare e Pamela Cavini.

Felipe também atingiu o índice da Federação Paulista de Natação para participar da próxima etapa em Santos, conforme explicou seu pai Tiago à Gazeta de Vargem Grande.