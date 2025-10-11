Briga entre casal terminou com homem morto no dia 7

Wanderson Silvério Damásio, o Chapolin, tinha 41 anos.

A noite da terça-feira, 7 de outubro, terminou em tragédia em uma residência do Conjunto Habitacional Antônio Ribeiro Filho, a Cohab 6, de Vargem Grande do Sul. Segundo o informado, a Polícia Militar da cidade foi acionada por volta das 21h, para o atendimento de uma ocorrência na rua Francisco Álvares Florence. Ao chegarem no local, a equipe encontrou a vítima, Wanderson Silvério Damásio, de 41 anos, já sem vida. A autora, Romieli Bárbara Adolfa de Sousa, de 30 anos, foi presa em flagrante e levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em São João da Boa Vista. Ela foi liberada ainda nesta semana, após audiência de custódia, onde foi verificado que ela não oferecia riscos à investigação.
Segundo o Boletim de Ocorrência divulgado pelo portal G1, o filho de 9 anos da mulher ligou para a PM e informou que ela havia agredido o padrasto e que ele estava no chão. Quando os policiais chegaram ao endereço informado, encontraram a mulher sentada ao lado do homem no banheiro da casa, com a cabeça da vítima apoiada no colo. Havia grande quantidade de sangue ao redor.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Wanderson, conhecido como Chapolin. Em seu depoimento, ela contou que os dois haviam ingerido bebidas alcoólicas, e à noite, por volta das 20h, começaram a discutir. Ela disse que após o desentendimento, a vítima foi tomar banho e que ela quis continuar a conversa, mas foi agredida por ele, que bateu a cabeça dela contra a parede.
A autora informou que teria perdido o controle da situação e foi até a cozinha pegar uma faca. Neste momento, voltou ao banheiro e desferiu golpes no homem. Após o fato, ela gritou por socorro e pediu para o filho ligar para a ambulância e para a polícia. Além do menino, outras duas crianças, de 4 anos e 1 ano, estavam na residência e foram levadas para a casa de vizinhos.
A Guarda Civil Municipal também atendeu a ocorrência. Foi necessário o acionamento do Conselho Tutelar, que encaminhou as crianças que estavam na residência para a casa de familiares. O Instituto de Criminalística de São João da Boa Vista realizou a perícia técnica no endereço. Foram apreendidos dois celulares, a faca com sangue e roupas ensanguentadas.
A autora foi presa em flagrante e levada à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em São João da Boa Vista. Na quinta-feira, a página Notícias Policiais informou que Romieli foi submetida a audiência de custódia e em seu depoimento, relatou que teria sido agredida inúmeras vezes pela vítima. Foi levado também em consideração boletins de ocorrência anteriores e uma medida protetiva registrada no fim de 2024. Após a audiência de custódia, ela foi liberada pela Justiça para responder ao crime em liberdade.

