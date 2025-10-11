Acidente entre caminhonete e moto no Jardim Ferri

A Polícia Militar foi acionada para atendimento a um acidente de trânsito ocorrido no Jardim Ferri, por volta das 11h da segunda-feira, dia 6.

Segundo o divulgado pela PM, no local, o condutor de uma caminhonete informou que, ao realizar uma conversão, foi atingido na traseira por uma motocicleta que trafegava em alta velocidade. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Caridade, onde permaneceu em observação médica devido a escoriações e dores pelo corpo.

A documentação dos envolvidos estava em ordem. Conforme relato, a motocicleta foi removida por terceiros antes da chegada da equipe policial. A caminhonete não sofreu avarias e foi liberada no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia para investigação e providências cabíveis.