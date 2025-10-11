Homem é preso em flagrante por violência doméstica

A Polícia Militar foi acionada na tarde do dia 5, para atender uma ocorrência de desentendimento familiar na Cohab, em Vargem Grande do Sul.

Era por volta das 17h quando os policiais chegaram ao endereço informado e constataram escoriações em duas vítimas do sexo feminino. O indiciado, apresentou comportamento agressivo, o que resultou em sua prisão em flagrante por agressão, conforme previsto no artigo 129 do Código Penal.

As partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista, onde a prisão foi ratificada e o agressor permaneceu detido.