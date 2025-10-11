Procurado por tentativa de homicídio e estupro é preso

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu, na tarde de sábado, dia 4 de outubro, um homem procurado pela Justiça por homicídio tentado e estupro de vulnerável. A captura ocorreu durante patrulhamento de rotina no Jardim Paraíso II, após uma denúncia anônima indicar a presença de uma motocicleta suspeita estacionada em uma residência da região.

De acordo com informações da corporação, a equipe se dirigiu ao local por volta das 12h e encontrou o morador, que apresentou um documento com dados inconsistentes. A atitude levantou suspeitas dos policiais, que realizaram uma verificação mais detalhada. Após a checagem dos dados, foi constatado que o homem possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Boa Viagem, no estado do Ceará, pelos crimes de homicídio tentado e estupro de vulnerável.

O foragido recebeu voz de prisão e foi conduzido ao pronto atendimento local para exame médico, conforme o procedimento padrão. Em seguida, ele foi apresentado no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde permaneceu à disposição da Justiça.