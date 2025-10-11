Caso suspeito de metanol em Vargem é descartado

Um caso suspeito de intoxicação por metanol envolvendo um morador de Vargem Grande do Sul foi oficialmente descartado, conforme informou a prefeitura. O paciente, um homem de 40 anos internado em município vizinho, teve seu caso investigado por suspeita de ingestão de bebida adulterada e chegou a constar do boletim diário emitido pela Secretaria de Saúde de São Paulo (SES-SP) na quinta-feira, dia 9, mas a suspeita foi descartada. Na sexta-feira, dia 10, um caso suspeito de Espírito Santo do Pinhal foi relacionado.

Exames clínicos e epidemiológicos realizados junto ao paciente apontaram que não houve presença de metanol no seu organismo. O episódio integra um surto mais amplo no estado, que já contabilizava até a sexta-feira, dia 10, 189 casos descartados. No balanço divulgado na sexta foram relacionados 25 casos confirmados e 160 sob investigação. Neste cenário, o caso de Vargem passou a ser calculado na estatística como suspeita descartada.

Para reforçar a resposta emergencial, foram disponibilizadas 5,5 mil ampolas de álcool etílico absoluto, que funciona como antídoto no tratamento de intoxicação por metanol.

No caso de Vargem, a Prefeitura, por meio do Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária, confirmou que o paciente não tinha condições de relatar com precisão o local ou a substância ingerida.

Casos

A crise de metanol se agravou nos últimos dias devido à circulação de bebidas adulteradas com essa substância, capaz de provocar lesões graves, incluindo cegueira e morte, dependendo da dose e da rapidez no tratamento.

Até o dia 9, tinham sido contabilizados, no Estado, seis óbitos entre os 160 casos suspeitos, sendo quatro no município de São Paulo e dois em São Bernardo do Campo. Dos 25 casos confirmados, 5 vieram a óbito, sendo três homens residentes na cidade de São Paulo, uma mulher de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco. Ao todo, 49 pessoas haviam sido presas envolvidas em casos de adulteração de bebidas.

O governo estadual montou um gabinete de crise e fortaleceu a atuação laboratorial, prevendo emissão de laudos em até 24 horas, e instituiu canais de denúncia para comercialização irregular de bebidas — via Disque Denúncia (181), portal da Polícia Civil e Procon-SP.