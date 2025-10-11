Handebol de Vargem disputou rodada da Liga Jandaia

Por
Gazeta
-
Time feminino enfrentou partidas difíceis no torneio

As equipes feminina e masculina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul disputaram no último sábado, partidas pela série ouro da Liga Jandaia de Handebol na categoria Mirim.
De acordo com o treinador Juliano Garcia, o handebol feminino lutou no seu limite para conseguir bons resultados, mas foi derrotada na semifinal pela equipe da Restinga por 17 a 9 e na disputa de terceiro lugar, foi superada por São Sebastião do Paraíso pelo placar de 19×11. “A nossa equipe terminou com a atleta Anna Júlia como melhor ponta direita da competição e nossa atleta Maria Fernanda no top 3 de artilheiras, com 50 gols marcados ao longo da competição”, destacou o técnico.

Equipe masculina encerrou a rodada com o terceiro lugar. Fotos: Departamento de Esportes Prefeitura Vargem

Já o handebol masculino foi derrotado na semifinal na prorrogação por 28 a 24, após um jogo muito equilibrado contra Mococa. O time se recuperou na disputa de terceiro lugar alcançando a medalha de bronze ao vencer São Sebastião do Paraíso pelo placar de 19 a 15. “A nossa equipe teve o atleta Theylor como melhor armador direito e o atleta Gabriel como melhor ponta esquerda, além do atleta Pedro, escolhido como revelação da competição. O atleta Theylor ainda fez 63 gols na competição, terminando na quarta colocação entre os artilheiros”, informou Juliano.

