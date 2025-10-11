Marco Aurélio Lodi ministrou curso de defesa pessoal

O professor vargengrandense Marco Aurélio Lodi ministrou no último sábado, dia 4, no Centro de Integração de Comunitária (CIC), em São João da Boa Vista, o segundo módulo do Curso de Defesa Pessoal Feminina, em parceria entre Prefeitura Municipal de São João, Departamento de Esportes da cidade vizinha e Associação Jita Kyoei de Judô.

A capacitação contou com a participação de mais de 30 mulheres e teve duas horas de duração. Neste segundo módulo, foram abordadas defesas contra tentativa de estupro no chão, tentativa de estrangulamento na parede e no chão além da recapitulação de alguns movimentos do primeiro módulo.

“Hoje em dia é imprescindível saber se defender, e são inúmeras situações a que podemos ser colocados em risco iminente de agressão no dia a dia. Nosso objetivo é proporcionar para as mulheres condições de se defenderem de forma simples, objetiva e funcional. E hoje essas mulheres foram demais, se dedicaram, trocaram experiências e ótimos momentos de aprendizagem e amizade”, comentou o sensei Marco.

Em Vargem

Marco adiantou que, em Vargem Grande do Sul, o segundo módulo do Curso de Defesa Pessoal Feminina será realizado dia 8 de novembro, um sábado, às 9h. O curso será gratuito e será realizado no Centro de Excelência de Judô da Prefeitura Municipal, à Rua Sete de Setembro 117, Centro.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 19 98938-3666.