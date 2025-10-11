Jogos emocionantes marcam início do Campeonato Municipal

O Campeonato Amador de Vargem Grande do Sul 2025 começou em ritmo intenso, com a realização da 1ª rodada da fase classificatória, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é organizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer, da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. Neste ano, as equipes participantes são Meninos Botafogo, Parceria FC, Ajax FC, Cohab FC, EC Luiz Gama, Palmeirinha, Santana FC, C.A. III Vilas, Liverpool, Cruzeirinho e Milionários FC.

O torneio teve início no último domingo, dia 5, com dois confrontos. No primeiro duelo do dia, o Meninos Botafogo venceu o Parceria FC por 3 a 1. Logo em seguida, o Ajax FC garantiu seus primeiros três pontos ao vencer o Cohab FC, por 2 a 0.

Na terça-feira, dia 7, a rodada contou com mais dois jogos. Em partida bastante disputada, o time Luiz Gama derrotou a equipe do Palmeirinha por 3 a 2. Fechando a primeira rodada, o Santana FC aplicou a goleada da semana ao vencer o III Vilas por 5 a 1.

O campeonato segue com cinco rodadas na fase classificatória, reunindo times tradicionais e novos participantes do futebol vargengrandense.

Próximos jogos

Devido ao feriado do Dia das Crianças e do Dia de Nossa Senhora Aparecida, não haverá jogos neste domingo, dia 12. As partidas serão retomadas na próxima terça-feira, dia 14. O primeiro jogo será o confronto entre o Liverpool e o Ajax, a partir das 18h30. Em seguida, jogam Cohab FC e Meninos do Botafogo. No domingo, dia 19, às 16h30, será a disputa entre Milionários e Santana e na sequência, III Vilas e EC Luiz Gama.

Na terça-feira, dia 21, às 18h30 jogam Liverpool e Parceria FC e às 20h15 será a partida entre Santana FC e EC Luiz Gama. No domingo, dia 26, o jogo das 15h será entre Ajax e Meninos do Botafogo. Milionários e Palmeirinha se enfrentam às 17h.

Em 28 de outubro, terça-feira, jogam III Vilas e Palmeirinha a partir das 18h30. O jogo seguinte será entre Milionários e Luiz Gama. No domingo, dia 2, feriado do Dia de Finados, não haverá jogos. A rodada será retomada na terça-feira, 4 de novembro. Às 18h30 jogam Cohab FC e Parceria e às 20h15, entram em campo Meninos Botafogo e Liverpool.

A última rodada da fase classificatória começa no domingo, dia 9 de novembro, às 15h, com a disputa entre Palmeirinha e Santana FC. Às 17h jogam III Vilas e Milionários. Na terça-feira, dia 11, às 18h30 se enfrentam Parceria FC e Ajax FC e às 20h15, Cohab FC e Liverpool.