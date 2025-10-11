Polícia Civil de MG recupera celulares desviados do Mercado Livre

A Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou em julho, em Poços de Caldas, a operação Banquete de Hermes, que investigou desvio de R$ 5 milhões na cidade mineira. Durante a ação, foi preso um homem de 40 anos suspeito de ter desviado 557 celulares do Mercado Livre para comercializar na cidade e em outros municípios da região. A polícia civil já recuperou dezenas de aparelhos, inclusive em Vargem Grande do Sul, e segue investigando o paradeiro dos outros celulares desviados na ação criminosa.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal mineiro O Tempo, com o crime, a plataforma de vendas teve prejuízo superior a R$ 5 milhões, conforme estimou a empresa. A detenção foi feita em julho, pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Poços de Caldas, após uma investigação sobre o caso revelar um esquema sofisticado de desvio e venda irregular de eletrônicos.

Na ação, foram apreendidos na casa do homem, uma CPU de computador, um notebook que ele usava para fazer os anúncios e vender os eletrônicos, quatro aparelhos celulares e um Honda Civic em nome do homem. A corporação informou que cumpriu mandado judicial de prisão, busca e apreensão, bloqueio e sequestro de bens contra o suspeito, que teve a identidade preservada pela Polícia Civil.

Em julho, o delegado Thiago Moreira, responsável pelo caso, falou à imprensa, explicando que o preso ocupava um cargo de confiança no Mercado Livre, sendo chefe de operação do centro de distribuição da empresa em Poços de Caldas. Responsável por fazer a fiscalização de bens retidos, ele descobriu uma falha no sistema e, “abusando da confiança por ter acesso à integralidade do sistema de entrega e bloqueios de mercadoria”, passou a fazer a retenção e o desvio de mercadorias, explicou o delegado.

Ainda conforme a reportagem do jornal mineiro, o Mercado Livre verificou a fraude somente após fazer uma auditoria interna, porque percebeu diferenças no balanço contábil. “Essa mercadoria desviada não era mercadoria vendida por terceiros que anunciam na plataforma, eram eletrônicos vendidos diretamente pelo Mercado Livre”, por isso a dificuldade da empresa em identificar a fraude, detalhou Thiago Moreira.

Parte dos celulares foram recuperados

Até o início de setembro, a Polícia Civil de Minas havia recuperado 93 celulares, que já foram devolvidos à empresa. Outros aparelhos deste esquema já foram apreendidos em outras cidades do Sul de Minas e também em São Paulo, como Vargem Grande do Sul, e serão restituídos em outra etapa.

Conforme o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, consumidores da cidade teriam adquirido de boa fé celulares e depois, recebido mensagens alertando que o aparelho se tratava de produto de furto e procuraram as autoridades para as providências necessárias.

Segundo o delegado Thiago Moreira, titular da Delegacia de Furtos e Roubos, as pessoas que adquiriram ou estão utilizando os celulares furtados estão sendo intimadas para devolvê-los. Nesses casos, não haverá responsabilização criminal. No entanto, quem descumprir a ordem poderá responder pelo crime de receptação.

Leia mais:

Celulares furtados recebem mensagem