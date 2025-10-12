Espetáculo “E agora?”, reuniu alunos da rede municipal

Os departamentos de Educação e da Cultura e Turismo, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, realizaram para os alunos da educação infantil, das oito escolas municipais da cidade, o espetáculo “E Agora?”, da cia Buzum.

Diversas crianças participaram da atividade, que uniu aprendizado e diversão, em uma proposta cultural voltada par o público infantil.

O Buzum é uma companhia de teatro itinerante, que tem 14 anos de atuação. Já realizaram mais de 13.500 apresentações em todo Brasil. Levando a proposta de levar arte e cultura para onde o público está, transformando escolas, praças, parques e bibliotecas em palcos.

A apresentação realizada em Vargem, trouxe reflexões lúdicas e divertidas sobre mudanças climáticas, através do Teatro de Objetos. Cada criança recebeu um teatro de papel e um gibi do Buzum, que permite que os alunos recriem peças em casa, para estimular a imaginação.