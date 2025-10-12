Espaço Evelyn foi um sucesso de alegria e público

Centenas de crianças e seus familiares participaram do tradicional Espaço Evelyn realizado neste domingo, dia 12, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento foi realizado pelo Departamento de Cultura e Turismo, aconteceu na Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, próximo à Praça da Bíblia. O evento faz parte do calendário municipal.

A festa para todas as crianças de Vargem Grande do Sul teve início por volta das 9h, e é uma homenagem a Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 22 de julho de 2018, aos 35 anos. Evelyn foi responsável por organizar, durante alguns anos uma ação social voltada aos meninos e meninas da cidade, promovendo momentos de alegria, brincadeiras e distribuição de brinquedos nesta data tão especial.

A tradição foi mantida por seus pais e um grupo de voluntários, que realizaram o Espaço Evelyn, que cresceu a cada edição e que agora tem o apoio dos Departamentos de Cultura e Turismo, Esportes e Lazer e Ação Social da Prefeitura Municipal.

Durante o evento, as crianças poderam se divertir nos brinquedos infláveis e atividades esportivas, além de poder comer cachorro quente, batata frita, pastéis, suco, sorvete, algodão doce e pipoca. Também os presentes puderam cortar o cabelo, aferir a pressão arterial, as crianças tiveram o rosto pintado e muita alegria esteve presente no dia a elas dedicado. A animação musical ficou por conta de Gabé e no final, houve entrega de vários brinquedos às crianças.

O prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e o vice Guilherme Nicolau (MDB) prestigiaram o evento, que contou com a participação do vereador Amarildo Guimarães de Figueiredo, o Ratinho (Podemos), pai de Evelyn e um dos idealizadores do evento. Também vários vereadores e servidores da prefeitura municipal contribuíram como voluntários para que o Espaço Evelyn se torne uma das principais atrações no Dia da Crianças em Vargem Grande do Sul.

Fotos: Reportagem