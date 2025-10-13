Editorial: Safra da Batata 2025: R$ 1 bilhão pode ter deixado de circular

O presente editorial tem por finalidade fazer uma aproximação de quanto Vargem Grande do Sul e região, deverá ser atingida com os baixos valores da atual safra de batata deste ano. São cálculos hipotéticos, mas que se aproximam um pouco da realidade.

Em 2023, conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, a produtividade média daquele ano ficou em torno de 700 sacos/ hectares, e foi estimado por produtores que seriam colhidos em torno de 7.700.000 sacos de 50 quilos durante toda a safra, plantada em 10 mil hectares.

Este ano, embora os preços não tenham sido bons, a produtividade foi boa e deve alcançar mais de sete milhões de sacas de 50kg. Se calcularmos uma produção de 7,5 milhões de sacas de 50kg, ou 15 milhões de sacas de 25kg, que é a comercializada junto ao produtor, podemos ter uma noção do tamanho do desfalque na economia local e regional.

Se multiplicarmos o valor da saca de 25kg a um preço de R$ 100,00 a saca, o que seria um preço médio se a safra corresse bem, chegaríamos ao valor de R$ 1,5 bilhões. Acontece que este ano o preço da saca de 25 kg pago ao produtor, oscilou em torno de R$ 30,00.

A diferença de R$ 70,00 por saca que o produtor deixou de ganhar, numa projeção hipotética, mostra o tamanho da quantia de dinheiro que deixou de circular em Vargem Grande do Sul, onde está a maioria dos produtores de batata da região e também em várias cidades vizinhas, onde o produto é plantado.

Se multiplicarmos R$ 70,00 por saca de 25kg de um total de 15 milhões de sacas produzidas, o valor chega a R$ 1,05 bilhão. Provavelmente pode ser o valor aproximado que deixou de circular entre os produtores e toda a cadeia produtiva da batata, com reflexos em toda a economia das cidades envolvidas, principalmente Vargem Grande do Sul. Isso sem falar no prejuízo que os produtores certamente terão, pois a R$ 30,00 o saco de 25 kg, segundo afirmaram ao jornal, não cobre nem o custo de produção do tubérculo.