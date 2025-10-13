Prefeitura dá início aos exames médicos para as piscinas

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul informou as datas que serão realizadas os exames médicos para utilização das piscinas públicas municipais. Nesses dias somente as pessoas que já possuem carteirinha poderão fazer o exame.

Para confecção da carteirinha é necessário procurar o Departamento de Esportes e Lazer, no Estádio Dr. Gabriel Mesquita, Vargeana, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30h.

É necessário apresentar duas fotos 3×4, RG, CPF e comprovante de residência (todos originais). Para a confecção da nova carteirinha, será emitida uma guia de pagamento no valor de R$ 15,16.

Nos casos de atualização da carteirinha, a guia será emitida no valor de R$ 10,83.

As duas guias podem ser pagas nas casas lotéricas, em bancos conveniados, pelo aplicativo de internet banking ou via PIX, no próprio departamento.

As carteirinhas têm dois anos de validade e os exames médicos serão renovados a cada três meses, sem custo, desde que estejam dentro desse prazo de 2 anos.

Cronograma dos exames

O cronograma teve início no dia 8, com exames no Centro Educacional e Esportivo (CEE) José Cortez, na Vila Santana e no dia 9, quinta-feira, com exames realizados no Clube XXI de Abril, na Vila Polar, no sábado os exames foram CEE José Cortez, na Vila Santana.

Haverá exames nesta terça-feira, dia 14, das 17h às 19h, no Centro Esportivo Américo Toquini, no Jardim Paulista e na quinta-feira, das 17h às 19, no Poliesportivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha.

Informações no Departamento de Esportes pelo número (19) 3641-2325 ou pelo e-mail para grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.