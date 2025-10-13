Ginastas participaram de copa em São João

A Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo promoveu, no dia 27 de setembro, a 13ª Copa Estadual de Ginástica Artística, realizada em São João da Boa Vista. A competição contou com a participação de cerca de 400 ginastas de todo o Estado, somando cerca de 70 equipes. O grupo de Vargem Grande do Sul se destacou no evento, conquistando a 24ª colocação.

A professora do Departamento de Esportes e Lazer, Marina Francisco, relatou que a participação das ginastas nesta competição foi de grande importância para o desenvolvimento delas como atletas. “Pois puderam vivenciar os diferentes níveis técnicos das ginastas e puderam se estabelecer no cenário estadual na modalidade”, pontuou. “Agradecemos todo o apoio da Prefeitura Municipal que, juntamente com o Departamento de Esportes e Lazer, proporcionaram esta oportunidade a nossa equipe”, destacou.

Ela ainda parabenizou as ginastas Cibely, Isadora, Heloísa, Manuela e Vitória pelo desempenho na competição.

Fotos: Departamento de Esportes