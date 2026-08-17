Gente e Fatos

Por
Gazeta
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O empresário Lucas Eduardo de Sales comemora mais um ano de vida na quarta-feira, dia 19, quando recebe os cumprimentos dos pais Silza e Jailton, dos familiares e amigos

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